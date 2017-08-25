Болгарская журналистка, разоблачившая факты пособничества террористам со стороны Азербайджана, уволена с работы

Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, перу которой принадлежит материал, рассказывающий о том, как, под прикрытием дипломатических рейсов, азербайджанская государственная авиакомпания поставляла в горячие точки оружие, была уволена с работы. Как передает «Арменпресс», об этом она пишет 24-го августа на своей странице в Facebook.

«Сегодня, после допроса в Аген тстве национальной безопасности Болгарии по поводу расследованных мною тайных документов, газета «Trud Daily» уволила меня, буквально накануне моей поездки в Сирию, где я должна была продолжить свою работу», - пишет на своей странице в Facebook журналистка, прилагая к записи расследованный ею материал. Одновременно она выражает сомнения в том, что материал может быть удален с сайта газеты «Trud Daily».

2-го июля на страницах самой многотиражной болгарской газеты «Труд» была опубликована скандальная статья-расследование на основе красноречивых фактов и рассекреченных документов о незаконных поставках вооружений террористам исламских группировок в различных частях света, в которых напрямую были задействованы азербайджанские государственные структуры. Болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева в своем расследовании приводит, в основном, данные о продаже оружия в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан и Конго, доставляемого по назначению азербайджанской государственной авиакомпанией Silk Way Airlines под видом дипломатического груза.

Статья была опубликована после того, как группа болгарских хакеров Anonymus Bulgaria взломала сеть посольства Азербайджана в Софии, и выложила документы в открытый доступ. Как пишет автор статьи, за последние 3 года азербайджанская компания, прикрываясь дипломатическим статусом, поставляла в горячие точки оружие и боеприпасы десятками тонн. Основная часть этого оружия использовалась террористическими группировками. Автор статьи Диляна Гайтанджиева пишет также, что часть перевозимого оружия могла быть использована в НКР.

Расследование, проведенное Диляной Гайтанджиевой, удостоилось широкого отклика в международной прессе. Информационное агентство «Арменпресс», в свою очередь, на основе изучения материалов, находящихся в доступе в сети, выявило скандальные факты относительно деятельности посольства Азербайджана в Болгарии. Были даже раскрыты факты прессинга в отношении других граждан Болгарии, осуществляющих свою профессиональную деятельность. Посол Азербайджана в Болгарии даже требовал от Союза журалистов Болгарии заморозить членство журналистки Цветаны Паскалевой в СЖ, препятствуя ее участию в законно проводимых мероприятиях филиала AGBU в Болгарии. Несколько недель тому назад стало известно, что председатель молодежного крыла AGBU в Болгарии Айк Карапетян был вынужден, при пока невыясненных обстоятельствах, уйти с поста члена Совета по национальным вопросам и интеграции Пловдива. Как передает «Арменпресс» , причиной отставки стало вмешательство азербайджанской стороны, и то, что соответствующие госорганы Болгарии, вместо того, чтобы защитить права гражданина страны, поддались на различные давления.