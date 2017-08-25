В этом году фестиваль «Тысячелетние традиции сельской общины» пройдет в конце августа. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал координатор фестиваля Ованнес Карапетян.

Блюдо «хохоп», обряд «нуру-нуру» и прочие сельские забавы приготовил для туристов армянский фестиваль «Тысячелетние традиции сельской общины».



Как сообщил журналистам координатор фестиваля Ованнес Карапетян, фестиваль «Тысячелетние традиции сельской общины» пройдет в селе Зоракан Тавушской области 26-27 августа уже второй год.



«Основной целью фестиваля является стимулирование развития приграничных регионов и восстановление старинных традиций. У жителей Зоракана, населенного преимущественно выходцами из карабахского села Чардахлу, были интересные традиции и творчество, которые мы восстанавливаем в рамках фестиваля», - сказал Карапетян. На фестивале будет представлены экологически чистые фрукты и овощи, которые выращены в регионе, а во дворах самих сельчан можно будет понаблюдать за их повседневными делами – в одном из дворов хозяева будут взбивать шерсть, в другом прясть нитки, в одном из дворов будет работать кузнец.



При этом все туристы при желании смогут поучаствовать в различных видах деятельности, пройти курс обучения по одному из представленных направлений сельского быта –сборе меда, приготовлении традиционных блюд, гаты, лаваша, сухофруктов, сбить масло старым способом, сшить одеяло, связать носки, изготовить домашнюю водку и даже сшить седло для осла.



При этом гостям фестиваля предложат также возможность приготовить традиционное армянское блюдо «хохоп», которое считается преимущественно новогодним. Оно готовится из гуся (или курицы), лука и граната.



Участники фестиваля также примут участие в сельских народных забавах – играх по перетягиванию каната, который предварительно сами и сплетут, а также в традиционном обряде «нуру-нуру», который «помогает сельчанам вызвать дождь». При этом дети колядуют и собирают сладости.



Переночуют гости не в гостиницах, а в домах местных жителей. Предусмотрена также культурная и концертная программа, а вечером все участники фестиваля соберутся у костра, где можно будет поджарить мясо или картошку, кукурузу, спеть песни.



На следующий день участники фестиваля смогут принять участие в экскурсии в лес, где будут собирать кизил, ежевику и другие ягоды, после чего спустятся к столетнему платану, в котором образовалось огромное дупло и сфотографироваться в нем.



Со слов замначальника ГК по туризму Министерства экономического развития Армении Мехака Апресяна, фестиваль «Тысячелетние традиции сельской общины» проводится уже второй год.



интерес к нему растет. Участие в фестивале послужит развитию экономики и туризна в области, сказал Мехак Апресян.

В этом году фестиваль «Тысячелетние традиции сельской общины» пройдет в сопровождении народной музтки, песен и плясок.