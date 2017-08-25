Суд в Южной Корее приговорил к пяти годам тюрьмы заместителя главы Samsung

Окружной суд Сеула в пятницу приговорил к пяти годам тюремного заключения заместителя председателя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна по обвинению в даче взяток представителям окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило агентство Yonhap.

Еще два члена руководства корпорации получили по четыре года тюрьмы.

В решении суда отмечается, что Ли Чжэ Ён давал взятки, чтобы заручиться поддержкой бывшего президента страны. Общая сумма взяток, передача которых была доказана, составила 6,4 млрд вон ($5,6 млн). Кроме того, суд признал Ли Чжэ Ёна виновным в сокрытии преступных доходов и незаконном переводе денежных активов за границу.

По версии следствия, бизнесмен принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь, близкой подруге экс-президента Пак Кын Хе, в обмен на различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения дел. В частности, Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ряда ее подразделений, главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд. Целью этих операций было укрепление контроля Ли Чжэ Ёна над группой компаний Samsung, основанной его отцом Ли Гон Хи.

Коррупционный скандал, в котором оказался замешан Ли Чжэ Ён, в марте этого года привел к отстранению от должности президента Пак Кын Хе.





