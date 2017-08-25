Тейлор Свифт выпустит новый альбом в ноябре

Американская певица Тейлор Свифт анонсировала новую пластинку. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Альбом будет называться Reputation, его релиз состоится 10 ноября, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Свифт также показала обложку будущего диска.

Ранее в августе Свифт удалила все публикации из своих соцсетей. Фанаты предположили, что их ждет новый проект от певицы.

В настоящий момент в дискографии 27-летней артистки пять студийных пластинок, последняя из которых, под названием «1989», вышла в 2014 году.