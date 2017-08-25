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Стартует Чемпионат мира по вольной борьбе


На стартующем сегодня в Париже Чемпионате мира по вольной борьбе в первый день соревнований от сборной Армении на ковер выйдут три борца. Как передает «Арменпресс», Гарик Барсегян (59 кг) в квалификационном раунде встретится с израильтянином Юрием Холобом, Володя Франгулян (61 кг) в первом квалификационном раунде – с представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым. Леван Берианидзе (125 кг) начнет борьбу с 1/16 финала, где встретится с победителем квалификационной схватки между словаком и казахом.

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