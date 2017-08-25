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Глава МИД Германии рассказал, почему Турция не может вступить в Евросоюз


Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что Турция не сможет вступить в Евросоюз, пока у власти в стране находится президент Тайип Эрдоган, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это не значит, что мы не хотим их, но турецкое правительство при Эрдогане быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа… Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом ЕС", — сказал Габриэль в интервью газете Bild.

Ранее глава МИД Австрии Себастьян Курц заявлял, что с нынешним руководством вступление Анкары в ЕС невозможно и к 2023 году, когда будет отмечаться 100 лет с момента образования современной Турции.

 

 

 



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