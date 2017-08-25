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Google поможет пользователям распознать депрессию


Американская версия поисковика Google будет предлагать пройти "тест на депрессию" тем пользователям, которые вводят в строке поиска слово "депрессия", сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Это совместный проект компании Google и американского Национального альянса психических заболеваний (Nami), который направлен на то, чтобы помочь пользователям, находящимся в состоянии депрессии как можно раньше заподозрить у себя это психическое расстройство и обратиться к врачу.

Такая психологическая помощь будет доступна только в США: пользователям, которые ищут информацию о депрессии, Google будет предлагать ответить на ряд вопросов, чтобы понять, есть ли повод для беспокойства.

Тем не менее, как подчеркивают в Nami, заполнение опросного листа нельзя рассматривать как замену полноценной диагностики, которую проводит врач.

"Тест на депрессию" рассчитан прежде всего на то, что люди, у которых действительно наблюдается это расстройство, ответив на ряд вопросов, не будут тянуть с походом к врачу.

 

 

 

 



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