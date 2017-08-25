Инвентаризация, проведенная в университете имени Брюсова, выявила недостачу в размере более 30 млн драмов: Генеральная прокуратура

Управление защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры Армении провело в университете имени Брюсова проверку, в результате чего обнаружилось, что инвентаризация, проведенная в университете имени Брюсова в декабре 2016 года, выявила недостачу в размере 30.209.096,9 драмов.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении, выяснилось, что в течение 2009-2015 годов ответственные правомочные лица университета проводили инвентаризации, проводили бухгалтерские оформления недостающих товаров с нарушениями правовых актов и норм, что привело к тому, что недостача не выявлялась годами.

С учетом того, что факт выявления недостачи в размере 30.209.096,9 драмов содержит в себе признаки хищения или разбазаривания имущества в особо крупном размере, а действия ответственных правомочных лиц университета содержат в себе признаки халатности, в прокуратуре Армении возбуждено уголовное дело по ст. 179 и 315 УК Армении, расследование которого поручено СК Армении.