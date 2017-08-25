На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человек

Автобус с рабочими упал в море с пирса в Краснодарском крае. В ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что двенадцать человек погибли, 20 были спасены, судьба троих неизвестна, передает Арменпресс.

"В автобусе находились 35 человек - это рабочие, занимавшиеся строительством пирса "Таманьнефтегаз" в поселке Волна. 12 из них погибли. 20 спасены. Судьба троих неизвестна. Ведутся их поиски", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Южном региональном центре МЧС сообщили о гибели шести человек. "В автобусе находились 20 человек. Тела шести обнаружены, четверо госпитализированы, судьба 10 неизвестна. Ведутся их поиски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ДТП произошло в населенном пункте Волна Темрюкского района. "Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. Они находятся без сознания", - сообщили ТАСС в медицине катастроф.

Причины происшествия устанавливаются.