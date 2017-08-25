Шарль Азнавур: Звезда почета и смелые программы в Армении

Всемирно известный французский шансонье и актер Шарль Азнавур получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде в возрасте 93 лет. 24-го августа в его честь была установлена 2618-ая звезда в номинации «Живое исполнение» . Звезда установлена рядом с известным театром Pantages.

«Я и француз, и армянин. Невозможно разделить их, как невозможно разделить кофе и молоко в кофе с молоком. Мое армянское имя – Шарль Азнавурян, французское - Шарль Азнавур. Фантастично – иметь возможность использовать 2 культуры во имя единой цели. Французский – мой рабочий язык, армянский – семейный. После того, как я получил эту звезду, я еще и немножко калифорниец»,- сказал Азнавур на церемонии открытия звезды, пошутив, что отказывается выступать из-за своего плохого английского.

Легендарный французский армянин, шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22-го мая в 1924 году. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии; он представляет Армению в ООН и в других международных организациях. В позапрошлом году певец отпраздновал свое 90-летие и выступил с концертами по всему миру, в том числе – в Армении. 10-го ноября 2015 года Азнавур выступил с концертом в Армении, во время визита он побывал в различных местах и дал интервью «Арменпресс».

Как сообщили «Арменпресс» в фонде «Азнавур», в рамках своего визита в США фонд представит свою миссию и первый проект – создание интерактивного музея и культурного центра «Азнавур».Любой может принять участие в этой программе, сделав вклад в деятельность фонда.

В создании интерактивного музея и культурного центра «Азнавур» будут использованы особые компьютерные технологии, благодаря которым посетитель сможет пройтись с Азнавуром по пути осуществления мечты. В программу интерактивного музея и культурного центра «Азнавур» будут включены уроки кинематографии, предоставленные возможности позволят получить новые знания и опыт, причем, история жизни Азнавура будет представлена им самим. Этот формат будет применен впервые в мире.

«Цель фонда – помочь наиболее уязвимым слоям населения Армении, а также создание музея в армянской резиденции Азнавура. Этот музей будет принимать под своей крышей различные мероприятия. Эта инициатива – видетельство моей преданности будущему Армении, что, как я надеюсь, воодушевит диаспору и заинтересует посетителей по всему миру. Все мы должны послужить развитию Армении, чтобы армянская молодежь имела возможность достичь своей мечты на родине».

Шарль Азнавур

Руководить программами фонда будет Николя Азнавур.