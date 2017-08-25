Шарль Азнавур: Звезда почета и смелые программы в Армении
Всемирно известный французский шансонье и актер Шарль Азнавур получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде в возрасте 93 лет. 24-го августа в его честь была установлена 2618-ая звезда в номинации «Живое исполнение» . Звезда установлена рядом с известным театром Pantages.
«Я и француз, и армянин. Невозможно разделить их, как невозможно разделить кофе и молоко в кофе с молоком. Мое армянское имя – Шарль Азнавурян, французское - Шарль Азнавур. Фантастично – иметь возможность использовать 2 культуры во имя единой цели. Французский – мой рабочий язык, армянский – семейный. После того, как я получил эту звезду, я еще и немножко калифорниец»,- сказал Азнавур на церемонии открытия звезды, пошутив, что отказывается выступать из-за своего плохого английского.
Легендарный французский армянин, шансонье, композитор, артист и общественный деятель Шарль Азнавур родился 22-го мая в 1924 году. Он – автор и исполнитель множества известных произведений. Продано около 100 миллионов пластинок с записями Азнавура. С 2009 года Азнавур является послом Армении в Швейцарии; он представляет Армению в ООН и в других международных организациях. В позапрошлом году певец отпраздновал свое 90-летие и выступил с концертами по всему миру, в том числе – в Армении. 10-го ноября 2015 года Азнавур выступил с концертом в Армении, во время визита он побывал в различных местах и дал интервью «Арменпресс».
Как сообщили «Арменпресс» в фонде «Азнавур», в рамках своего визита в США фонд представит свою миссию и первый проект – создание интерактивного музея и культурного центра «Азнавур».Любой может принять участие в этой программе, сделав вклад в деятельность фонда.
В создании интерактивного музея и культурного центра «Азнавур» будут использованы особые компьютерные технологии, благодаря которым посетитель сможет пройтись с Азнавуром по пути осуществления мечты. В программу интерактивного музея и культурного центра «Азнавур» будут включены уроки кинематографии, предоставленные возможности позволят получить новые знания и опыт, причем, история жизни Азнавура будет представлена им самим. Этот формат будет применен впервые в мире.
«Цель фонда – помочь наиболее уязвимым слоям населения Армении, а также создание музея в армянской резиденции Азнавура. Этот музей будет принимать под своей крышей различные мероприятия. Эта инициатива – видетельство моей преданности будущему Армении, что, как я надеюсь, воодушевит диаспору и заинтересует посетителей по всему миру. Все мы должны послужить развитию Армении, чтобы армянская молодежь имела возможность достичь своей мечты на родине».
Шарль Азнавур
Руководить программами фонда будет Николя Азнавур.Фонд «Азнавур» призывает физлиц и органзации присоединиться к указанному проекту, сделав донации в адрес фонда и распространив призыв к любви и единению.