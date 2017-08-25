В Астане открылся форум «Евразийская неделя»: его участники ищут формулы практической реализации экономических задач, стоящих перед странами ЕАЭС

О важности модернизации привычных моделей управления заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на открытии международного форума стран Союза «Евразийская неделя», передает Арменпресс.

«Научно-технический прогресс ускоряет скорость изменений, а наши системы управления запаздывают: с принятием решений, с адаптацией, со стимулированием новых правил и так далее», – отметил Председатель Коллегии ЕЭК.

«Однако ЕАЭС дает нам шанс решить эту задачу, – считает Тигран Саркисян. – Наднациональные органы станут более современными и будут заниматься управлением трендами, а не формированием каких-то искусственных недостигаемых систем. Тогда все эти процессы будут двигаться быстрее, и мы сможем создать благоприятные условия и для граждан, и для бизнеса».

В ходе дискуссии на пленарном заседании «Конкурентоспособность в меняющемся мире: новые модели, технологии, формы управления» Тигран Саркисян также затронул тему барьеров и ограничений на общем рынке ЕАЭС. «В ближайшие пять лет мы в первую очередь должны углублять интеграцию, снимая барьеры», – убежден Председатель Коллегии ЕЭК. Первой задачей Евразийской экономической комиссии в рамках работы по сокращению препятствий на общем рынке Союза является достижение договоренностей между странами ЕАЭС о том, что они существуют. «После этого мы разрабатываем «дорожную карту», как снимать совместно барьеры, изъятия, ограничения для того, чтобы наши общие рынки функционировали полноценно», – заявил Тигран Саркисян.

По словам Председателя Коллегии ЕЭК, те 60 препятствий, по которым уже есть согласие, – это лишь часть работы. Существуют еще порядка 60 вопросов, по которым дискуссия продолжается.

Кроме того, речь шла о согласованных действиях стран Союза при разработке национальных инициатив, реализация которых не должна создавать новых препятствий. «Мы уже сегодня должны договориться о том, как мы будем согласовывать наши цифровые повестки, какие стандарты применять, как обеспечить взаимодействие и интероперабельность разрабатываемых систем. Если изначально мы эти вопросы не обговорим, то создадим новые ограничения, а кроме того, усложним жизнь бизнесу», – считает Председатель Коллегии ЕЭК.

О стратегических вызовах и своем взгляде на будущее евразийской интеграции говорили и другие спикеры пленарного заседания.

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, открывая заседание, заявил, что «Евразийская неделя» стала важным инструментом, позволяющим развивать кооперационные взаимосвязи бизнеса, инвестиционный и экспортный потенциал ЕАЭС и интеграционные процессы в рамках Союза.

Бакытжан Сагинтаев обратил внимание участников мероприятия на позитивную динамику развития экономик стран Союза по итогам первого квартала 2017 года. По мнению главы правительства Казахстана, благодаря созданию внутренних условий для развития торговли появились новые возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами. В качестве примера он привел взаимодействие с Вьетнамом. «Открыв взаимный беспошлинный доступ для товаров из Вьетнама, мы активизировали торговлю с этой страной. Итоги первого полугодия показывают увеличение товарооборота государств-членов ЕАЭС с Вьетнамом на 26,9%: в денежном эквиваленте это почти полмиллиарда долларов, из которых 271 миллион долларов приходится на Казахстан», – отметил Премьер-министр Казахстана.

О том, что устойчивый рост можно обеспечить, лишь устраняя барьеры и двигаясь к большим идеям – цифровизации экономики, развитию транспортной отрасли, созданию условий для снижения транзакционных издержек, говорил и вице-премьер-министр, министр международной экономической интеграции и реформ Республики Армения Ваче Габриелян. Необходимо поддерживать кооперацию на всех уровнях и во всех сферах деятельности, работать по единым техническим стандартам, создавая тем самым условия для развития эффективной рыночной экономики.

По мнению Ваче Габриеляна, важнейшим преимуществом внедрения цифровых технологий является то, что это сквозные направления деятельности для всех отраслей, позволяющие развивать промышленную кооперацию и интеграцию во всех сферах деятельности. Кроме того, он отметил особое значение встреч представителей бизнеса, экспертов и национальных правительств стран ЕАЭС: «Такие мероприятия, как «Евразийская неделя», способствуют созданию условий для реальной интеграции. Здесь восстанавливаются те связи, которые мы утратили. Если до сих пор было мало информации и не было возможностей для объединения, то сейчас эти преграды идут на убыль. Мы стремимся к тому, чтобы наши экономики развивались вместе».

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов отметил, что все экономики стран Союза, включая российскую, вышли на фазу роста после периода спада. «Нам удалось добиться улучшения уровня товарооборота и осознания проблемы барьеров. Все это дает возможность говорить, что ожидания впереди – даже более благоприятные, чем за прошедшие годы существования Союза», – считает Игорь Шувалов. По его мнению, сегодня все в мире быстро меняется, и необходимо принять решение, что будет большим благом – поддерживать консервативную среду для определенных отраслей, предприятий или как можно быстрее создавать единый рынок, который обеспечит благосостояние гражданам всех пяти стран. Коснувшись вопросов цифровой экономики, Игорь Шувалов заявил, что необходимо объединение усилий ЕЭК и национальных правительств.

В заключение пленарной дискуссии Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что проведение таких форумов, как «Евразийская неделя», является одним из действенных инструментов, позволяющих развивать интеграционные процессы.

Председатель Коллегии ЕЭК поблагодарил принимающую сторону – Республику Казахстан, вице-премьеров стран Союза, иностранных гостей, организационных и информационных партнёров за проявленный интерес и оказанную поддержку.