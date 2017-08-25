Шарль Азнавур даст концерты в Петербурге и Москве в апреле 2018 года

Французский шансонье Шарль Азнавур выступит в Москве и Санкт-Петербурге весной будущего года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь певца Кристина Саркисян.

"В городе на Неве концерт мэтра пройдет 25 апреля 2018 года в Большом концертном зале "Октябрьский", - отметила представитель артиста. - Спустя три дня, 28 апреля, он выступит в российской столице на сцене Кремлевского дворца".

"Маэстро все время работает и не любит пауз", - заметила Саркисян.

Ранее в одном из интервью ТАСС Азнавур рассказал: "Красная площадь в Москве - одно из трех-четырех мест в мире, где мне хотелось бы спеть". Проект такого концерта обсуждался неоднократно, и певец надеется "вернуться к этому замыслу".



