Выигравшая джекпот лотереи Powerball в $758 млн сотрудница больницы из Массачусетса уволилась с работы

Победительницей американской лотереи Powerball, которая выиграла джекпот в $758,7 млн, стала 53-летняя работница больницы в штате Массачусетс Мэвис Вонзик, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Женщина признала, что всегда считала выигрыш в лотерею мечтой, которой не суждено сбыться. Она также рассказала, что уже позвонила на работу и предупредила начальство, что ее могут не ждать на рабочем месте.

В сообщениях СМИ отмечается, что выигрыш Вонзик стал самым большим лотерейным призом, когда-либо выигранным одним человеком в США.

Чтобы получить джекпот, номер купленного лотерейного билета должен совпасть со всеми пятью выигрышными номерами от 1 до 69, а также с числом Powerball, которое варьируется от 1 до 26. Ранее сообщалось, что Вонзик сумела полностью угадать правильную комбинацию всех цифр.

Любой человек, победивший в лотерее Powerball, имеет возможность выбрать между ежегодными выплатами в течение 29 лет или взять сразу всю сумму наличными, которая составит $443,3 миллиона с учетом налогов. Организаторы лотереи сообщили, что Вонзик выбрала второй вариант.