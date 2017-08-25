Конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила референдум по принятию основного закона
Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы одобрила проведение референдума, на который будет вынесен разработанный ею текст нового основного закона страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Соответствующее решение было принято единогласно в четверг на заседании учредительного органа, которое транслировалось в эфире телеканала VTV.
"После завершения обсуждений проекта конституции КА утвердит текст основного закона в полном объеме и назначит дату проведения референдума для его одобрения. Если результат референдума будет положительным, президент Боливарианской Республики Венесуэла в качестве главы государства и правительства официально провозгласит [новую] конституцию", - говорится в указе, который был зачитан на заседании.
Как отметила председатель КА Дельси Родригес, учредительный орган приступит к разработке новой конституции на следующей неделе.