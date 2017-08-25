Как минимум 16 сотрудников американского посольства на Кубе пострадали в результате "акустических атак", заявила официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт. Власти США продолжают расследование, но информацией об источниках и причинах "атак" Вашингтон пока не располагает, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы можем подтвердить, что как минимум у 16 госслужащих, работающих в посольстве, проявились те или иные симптомы", — рассказала Нойерт на встрече с журналистами.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил сообщения о некой акустической атаке на американских дипломатов, работающих на Кубе, из-за которой некоторые из них страдают нарушением слуха. Официальная Гавана отвергла подозрения в применении какого-либо оружия в отношении американцев, подчеркнув, что ни при каких условиях не допустит атаки на дипломатов на своей территории.