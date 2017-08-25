Европейские индексы - 24-08-17
МОСКВА, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.05% и составил 12180.83 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.04% и составил 5113.13 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7407.06 пункта, российский MICEX вырос на 0.76% и составил 1973.50 пункта, а RTSI вырос на 0.28% и составил 1047.92 пункта.
- 09:10 Европейские индексы - 24-08-17
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- 09:07 Цены на цветные металлы - 24-08-17
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