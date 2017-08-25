Задержан обвиняемый в убийстве нескольких лиц на кладбище в селе Шамирам Тельман Калашян

Задержан стрелявший на кладбище в селе Шамирам Тельман Калашян, который убил 4 человек и ранил 7. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«Благодаря совместний операции СНБ и пллиции Армении, только что в Армавирской области найден находящийся в розыске Тельман Калашян, подозреваемый в убийстве нескольких лиц на кладбище в селе Шамирам Арагацотнской области»,- сообщил начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

В главном управлении по особо важным делам СК Армении было возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц, имевшего место 1 августа в селе Шамирам Арагацотнской области.

Предполагаемый преступник, руководствуясь чувством личной неприязни, проник в здание открыл стрельбу по находящимся там людям, затем скрылся с места преступления. В результате стрельбы на кладбище в селе Шамирам пострадало 10 человек: 3 умерли на месте, один умер в больнице, 6 человек были ранены и с ранами разной степени тяжести госпитализированы.

Подозреваемый в убийстве 4 лиц в селе Шамирам 50-летний Тельман Калашян привлечен в качестве обвиняемого.

Как сообщили Арменпресс в департаменте по информации и связям с СМИ СК РА, ему предъявлено обвинение по пп.1-6 ч.2 ст.104, ч.1 ст.235, ч.1 ст. 34-104 УК РА.