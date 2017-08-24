Штат Айова признал Геноцид армян
Штат Айова (США) признал Геноцид армян.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Facebook Комитета Ай Дата США, соответствующую резолюцию подписал губернатор Айовы Ким Рейнолдс.
Айова стала 47-ым штатом, признавшим Геноцид армян.
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