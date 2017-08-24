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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов


В Гримальди-Форум (Монако) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Как  передает Арменпресс, команды  распределились следующим образом:

Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Щвейцария), ЦСКА (Россия).

Группа B: "Бавария" (Германия), ПСЖ Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).

Группа С: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан).

 Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос Греция), "Спортинг" (Португалия).

Группа Е: "Спартак" (Россия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор"             (Словения).

Группа F: "Шахтер" (Россия), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды).

Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "Лейпциг" (Германия).

 Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия" (Германия), Тоттенхэм (Англия), АПОЭЛ (Кипр).



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