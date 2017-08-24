Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
В Гримальди-Форум (Монако) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Как передает Арменпресс, команды распределились следующим образом:
Группа A: "Бенфика" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Базель" (Щвейцария), ЦСКА (Россия).
Группа B: "Бавария" (Германия), ПСЖ Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия).
Группа С: "Челси" (Англия), "Атлетико" (Испания), "Рома" (Италия), "Карабах" (Азербайджан).
Группа D: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Олимпиакос Греция), "Спортинг" (Португалия).
Группа Е: "Спартак" (Россия), "Севилья" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Марибор" (Словения).
Группа F: "Шахтер" (Россия), "Манчестер Сити" (Англия), "Наполи" (Италия), "Фейеноорд" (Нидерланды).
Группа G: "Монако" (Франция), "Порту" (Португалия), "Бешикташ" (Турция), "Лейпциг" (Германия).
Группа H: "Реал" (Испания), "Боруссия" (Германия), Тоттенхэм (Англия), АПОЭЛ (Кипр).