Баку открыто выступает против подходов стран-сопредседателей – Эдвард Налбандян

Министр ИД РА Эдвард Налбандян прокомментировал заявление американского сопредседателя Минской группы Ричарда Хогланда об урегулировании арцахской проблемы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян ответил на вопросы news.am.

Вопрос: как вы прокомментируете пункты заявления американского сопредседателя Минской группы Ричарда Хогланда об урегулировании арцахской проблемы?

Ответ: Я сегодня уже говорил об этом. В целом, он сказал то, о чем говорили сопредседатели. Если посмотрите пять заявлений президентов стран-сопредседателей, то по части этих пунктов нет ничего нового.

Вопрос: То есть Хогланд просто дословно повторяет их?

Ответ: Он старался придерживаться их, но допустил несколько неточностей. Но повторяю: позиция по Арцаху решается не отдельными комментариями, а совместными решениями стран-сопредседателей и, в частности, пятью заявлениями на уровне президентов, которые не раз затем подтверждались – например, в министрами ИД в Гамбурге.

Между прочим, кроме шести основных элементов президенты и министры ИД стран-сопредседателей, опираются на три международных принципа – неприменение силы и угрозы силы, равноправие и самоопределение народов и территориальная целостность.

Армения всегда высказывала свою позицию об этих принципах. Азербайджан уклоняется от выражения собственной позиции касательно этих заявлений. Более того, не только уклоняется, но и делает вид, что подобных предложений, принципов или элементов не существует. Тем самым Баку открыто выступает против подходов стран-сопредседателей.

В последнее время азербайджанская сторона придумывает какие-то сценарии, какие-то элементы урегулирования, но сопредседатели последовательны в своих заявлениях.

Хогланд начинает свое заявление с перечня элементов урегулирования – начиная с определения окончательного правового статуса Арцаха путем самоопределения. Оно должно иметь обязательную силу – в том числе и для Азербайджана.

Для Баку стало привычным делом отступать от уже достигнутых договоренностей, и это касается также мерам по укреплению доверия. Заявление министров ИД в Гамбурге вновь подтверждает приверженность договоренностям, достигнутым в Вене и Санкт-Петербурге. Армения и Арцах не раз подтверждали готовность к их исполнению. А Азербайджан отказывается, отступает от них.

Армения и впредь будет вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ продолжать усилия по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта – исключительно мирным путем.