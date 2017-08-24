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Баку открыто выступает против подходов стран-сопредседателей – Эдвард Налбандян


Министр ИД РА Эдвард Налбандян  прокомментировал заявление американского сопредседателя Минской группы Ричарда Хогланда об урегулировании арцахской  проблемы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, Эдвард Налбандян  ответил на вопросы news.am.

Вопрос: как  вы прокомментируете пункты заявления американского сопредседателя Минской группы Ричарда Хогланда об урегулировании арцахской  проблемы?

Ответ: Я сегодня  уже говорил об этом. В целом, он сказал то, о чем говорили  сопредседатели. Если посмотрите пять заявлений президентов стран-сопредседателей, то по части этих пунктов нет ничего нового.

Вопрос: То есть Хогланд просто дословно повторяет их?

Ответ: Он старался придерживаться их, но допустил несколько неточностей. Но повторяю: позиция по Арцаху  решается не  отдельными комментариями, а  совместными решениями стран-сопредседателей и, в  частности, пятью заявлениями на  уровне  президентов, которые не  раз затем подтверждались – например, в  министрами ИД в Гамбурге.   

Между  прочим, кроме  шести основных элементов президенты  и министры  ИД стран-сопредседателей, опираются на  три международных принципа – неприменение  силы и угрозы  силы, равноправие  и самоопределение  народов и территориальная  целостность. 

Армения  всегда высказывала свою позицию об этих принципах.  Азербайджан уклоняется от выражения собственной позиции касательно этих заявлений. Более того, не только уклоняется, но и делает вид, что подобных предложений, принципов или элементов не существует. Тем самым Баку открыто выступает против подходов  стран-сопредседателей.

В  последнее время азербайджанская сторона придумывает какие-то сценарии, какие-то элементы  урегулирования, но сопредседатели последовательны в  своих заявлениях.

Хогланд начинает свое  заявление с перечня элементов урегулирования – начиная с определения  окончательного правового статуса Арцаха путем самоопределения. Оно должно иметь обязательную силу – в  том числе  и для  Азербайджана. 

Для  Баку стало привычным делом отступать от уже достигнутых договоренностей, и это касается также мерам по укреплению доверия. Заявление министров ИД в  Гамбурге  вновь подтверждает приверженность договоренностям, достигнутым в Вене  и Санкт-Петербурге. Армения  и Арцах не раз подтверждали  готовность к  их исполнению. А Азербайджан отказывается, отступает от них.

Армения  и впредь будет вместе с сопредседателями МГ ОБСЕ продолжать  усилия по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта – исключительно мирным путем.



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