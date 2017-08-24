Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

Арцах никогда не будет в составе Азербайджана - комментарий Эдуарда Шармазанова на заявление Хогланда


В заявлении американского сопредседателя Минской группы Ричарда Хогланда об урегулировании арцахской  проблемы сенсаций  искать не  нужно, поскольку  это заявление  уходящего сопредседателя, которому нечего сказать нового.  

В беседе с Арменпресс такое  мнение  высказал вице-спикер НС РА  Эдуард Шармазанов.  Он отметил, что это практика американских сопредседателей – уходя  сказать, на каком этапе  переговоры. «Я не  согласен с шумихой, поднятой в  наших СМИ. Во-первых, Хогланд не  сказал ничего нового. Обо всех этих положениях говорилось в многочисленных заявлениях  сопредседателей МГ ОБСЕ», - сказал Эдуард Шармазанов.

Он добавил, что в последние  годы  не  было ни одного публичного заявления, где США, Франция  и Россия не  были бы единодушны. «До этого Хогланд сделал еще одно заявление – об отведении снайперов с передовой, об укреплении мер доверия, о чем точно так же  говорил  официальный  спикер МИД России. Так  что ничего нового в словах Хогланда нет, просто он хотел перед уходом еще раз поговорить об этом», - сказал вице-спикер, добавив, что все сказанное Хогландом – это Мадридские, а  также Казанские  принципы. 

Шармазанов подчеркнул, что основа  урегулирования  конфликта – это волеизъявление  народа Арцаха.  «Арцах никогда  не  будет в  составе  Азербайджана, воля  его народа высказана на референдуме. Конечно, без взаимных уступок не  обойдется, но до этого Азербайджан должен сказать, какой будет его уступка. А от Мадридских,   Казанских  принципов  отказывается не  Армения, а Азербайджан», - сказал Шармазанов.

В завершение  вице-спикер сказал, что переговоры идут по трем известным принципам – мирное урегулирование, право на  самоопределение, территориальная  целостность, из которых мирное урегулирование и право на  самоопределение Азербайджан отвергает.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации