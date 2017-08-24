Арцах никогда не будет в составе Азербайджана - комментарий Эдуарда Шармазанова на заявление Хогланда

В заявлении американского сопредседателя Минской группы Ричарда Хогланда об урегулировании арцахской проблемы сенсаций искать не нужно, поскольку это заявление уходящего сопредседателя, которому нечего сказать нового.

В беседе с Арменпресс такое мнение высказал вице-спикер НС РА Эдуард Шармазанов. Он отметил, что это практика американских сопредседателей – уходя сказать, на каком этапе переговоры. «Я не согласен с шумихой, поднятой в наших СМИ. Во-первых, Хогланд не сказал ничего нового. Обо всех этих положениях говорилось в многочисленных заявлениях сопредседателей МГ ОБСЕ», - сказал Эдуард Шармазанов.

Он добавил, что в последние годы не было ни одного публичного заявления, где США, Франция и Россия не были бы единодушны. «До этого Хогланд сделал еще одно заявление – об отведении снайперов с передовой, об укреплении мер доверия, о чем точно так же говорил официальный спикер МИД России. Так что ничего нового в словах Хогланда нет, просто он хотел перед уходом еще раз поговорить об этом», - сказал вице-спикер, добавив, что все сказанное Хогландом – это Мадридские, а также Казанские принципы.

Шармазанов подчеркнул, что основа урегулирования конфликта – это волеизъявление народа Арцаха. «Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, воля его народа высказана на референдуме. Конечно, без взаимных уступок не обойдется, но до этого Азербайджан должен сказать, какой будет его уступка. А от Мадридских, Казанских принципов отказывается не Армения, а Азербайджан», - сказал Шармазанов.

В завершение вице-спикер сказал, что переговоры идут по трем известным принципам – мирное урегулирование, право на самоопределение, территориальная целостность, из которых мирное урегулирование и право на самоопределение Азербайджан отвергает.