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ЕБРР отказался финансировать Азербайджан


Европейский  банк  реконструкции и развития отказался увеличивать инвестиции в  Азербайджане.

Об этом, как  передает Арменпресс, сообщает azadliq.info.

ЕБРР отказался увеличивать инвестиции в ведущую компанию по производству  цемента «Холджим».

Решение  о этом принял Совет директоров ЕБРР.

ЕБРР принадлежит 10% акций завода  «Холджим». В  прошлом году было решено  увеличить их до 20%, однако банк отказался.

С 2016г. под влиянием сохраняющихся низких цен на нефть, сокращением потенциала нефтедобычи и востребованности   в Азербайджане наблюдается крайне нестабильная экономическая ситуация и он становится неинтересным как  бизнес-среда.

С начала прошлого года  в  стране  закрыты представительства многих компаний, что также объясняется начавшимся глубоким кризисом в Азербайджане.



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