ЕБРР отказался финансировать Азербайджан

Европейский банк реконструкции и развития отказался увеличивать инвестиции в Азербайджане.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает azadliq.info.

ЕБРР отказался увеличивать инвестиции в ведущую компанию по производству цемента «Холджим».

Решение о этом принял Совет директоров ЕБРР.

ЕБРР принадлежит 10% акций завода «Холджим». В прошлом году было решено увеличить их до 20%, однако банк отказался.

С 2016г. под влиянием сохраняющихся низких цен на нефть, сокращением потенциала нефтедобычи и востребованности в Азербайджане наблюдается крайне нестабильная экономическая ситуация и он становится неинтересным как бизнес-среда.

С начала прошлого года в стране закрыты представительства многих компаний, что также объясняется начавшимся глубоким кризисом в Азербайджане.