Концертное турне 2028 года Шарль Азнавур посвятит Франции

Концертное турне 2028 года король мирового шансона Шарль Азнавур проведет во Франции.

Как передает Арменпресс, турне начнется уже в конце этого года.

13 декабря-2017 состоится его концерт в Париже, 20 января-2018 – в Лионе, 23 января-2018 – в Марселе, января-2018 – в Бордо, января-2018 – в Тулузе, 3 февраля – в Нанте, 6 февраля – в Лилле.

Открытие Звезды Азнавура состоится 24 августа на Аллее Славы в Голливуде. Звезда Короля шансона станет 2618-й по счету. Она будет заложена близ исторического театра Pantages – в номинации «Живое исполнение».

В мире продано рекордное количество дисков певца – 180 млн.

За 70-летнюю карьеру он записал 1400 песен, из которых 1300 написал он сам.

Он выпустил 390 альбомов на французском, армянском, английском, русском, немецком, итальянском, испанском.