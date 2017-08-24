Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

Концертное турне 2028 года Шарль Азнавур посвятит Франции


Концертное турне 2028 года  король мирового шансона Шарль Азнавур проведет во  Франции.

Как  передает Арменпресс, турне начнется уже в  конце этого года.

13 декабря-2017 состоится его концерт в  Париже, 20 января-2018 – в Лионе, 23 января-2018 – в Марселе, января-2018 – в Бордо, января-2018 – в Тулузе, 3 февраля – в Нанте, 6 февраля – в Лилле.

Открытие  Звезды Азнавура состоится 24 августа на Аллее Славы в Голливуде. Звезда Короля шансона станет 2618-й по счету. Она будет заложена близ исторического театра Pantages – в номинации «Живое  исполнение».

В мире  продано рекордное  количество дисков  певца – 180 млн.

За 70-летнюю карьеру он записал 1400 песен, из которых 1300 написал он сам.

Он выпустил 390 альбомов  на французском, армянском, английском, русском, немецком, итальянском, испанском.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации