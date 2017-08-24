Карен Карапетян и Гурбангулы Бердымухаммедов обсудили вопросы армяно-туркменского сотрудничества

Премьер-министр РА Карен Карапетян провел рабочий обед с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым, находящимся в Армении с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, собеседники высоко оценили уровень отношений двух стран и отметили важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Отметив высокий потенциал в экономических отношениях наших стран, Карен Карапетян и Гурбангулы Бердымухаммедов обменялись мнениями в связи с возможностями углубления сотрудничества в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства, транспорта и др.