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Карен Карапетян и Гурбангулы Бердымухаммедов обсудили вопросы армяно-туркменского сотрудничества


Премьер-министр РА Карен Карапетян провел рабочий  обед с президентом Туркмении  Гурбангулы Бердымухаммедовым, находящимся  в  Армении с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, собеседники высоко оценили уровень отношений  двух стран и отметили важность дальнейшего развития  двустороннего сотрудничества. 

Отметив высокий  потенциал в экономических отношениях наших стран, Карен Карапетян и Гурбангулы Бердымухаммедов обменялись мнениями в связи с возможностями углубления сотрудничества в сферах энергетики, туризма, сельского хозяйства, транспорта  и др.

 

 

 



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