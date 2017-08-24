Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-08-17

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 августа, курс доллара США вырос на 0.22 драмa и составил 478.77 драм. Курс евро вырос на 0.79 драмa и составил 564.52 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.10 драм. Курс британского фунта вырос на 1.09 драмa и составил 613.54 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 46.80 драмa и составила 19805.16 драм. Цена серебра выросла на 0.73 драмa и составила 262.6 драм. Цена платины выросла на 83.85 драмa и составила 15069.56 драм.