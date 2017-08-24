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Азиатские индексы - 24-08-17


ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.42% и составил 19353.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.49% и составил 1592.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 3271.51 пункта, а HANG SENG вырос на 0.43% и составил 27518.60 пункта.



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