Азиатские индексы - 24-08-17

ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.42% и составил 19353.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.49% и составил 1592.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 3271.51 пункта, а HANG SENG вырос на 0.43% и составил 27518.60 пункта.