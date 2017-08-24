В Армении танкисты ЮВО выполняют нормативы по легководолазной подготовке

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, военнослужащие танковых подразделений выполняют нормативы по легководолазной подготовке.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, упражнения выполняются на высокогорном полигоне «Алагяз» на танковом специализированном тренажерном комплексе. Комплекс представляет собой бассейн общей площадью более 200 квадратных метров и глубиной более 5 метров, оборудованный лестницами, специальными дорожками с разметками и тросами для перемещения под водой и танковыми крюками, имитирующими корму затонувшего танка.

На практических занятиях более 100 военнослужащих танковых экипажей отрабатывают задачи по погружению под воду, продувке индивидуальных средств защиты ИП-5, хождению под водой.