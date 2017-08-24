Египет выделит $360 млн на модернизацию систем безопасности и аэронавигации аэропортов

Каир выделяет $360 млн на модернизацию систем безопасности и аэронавигации аэропортов страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в четверг министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи на министерском заседании региональной конференции по авиабезопасности на Ближнем Востоке и в Африке, проходящей в Шарм-эш-Шейхе.

"Уже потрачено $60 млн на развитие систем безопасности аэропортов, которые соответствуют самым высоким международным стандартам, - сказал он. - Еще $300 млн пойдет на модернизацию аэронавигационных систем, которая по плану должна быть завершена в 2019 году". По словам министра, "терроризм - самая большая угроза, с которой сталкивается в настоящее время гражданская авиация, поэтому обеспечение безопасности на транспорте остается приоритетным направлением для государств".

В конференции, которая в четверг завершает свою работу, принимают участие представители 55 стран региона, в том числе 27 министров транспорта и гражданской авиации, а также 35 руководителей авиационных властей, представители международных организаций. Главной темой встречи стало обсуждение плана действий по повышению авиабезопасности в регионе с внедрением передового опыта других стран. В прошлом году аналогичный форум проводился в Виндхуке (Намибия).



