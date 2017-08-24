Алиев фискальными методами подавляет свободу  слова – арестован директор оппозиционного агентства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает жесткими и незаконными методами пресекать представителей СМИ, еще показывающих признаки жизни.

Как передает Арменпресс, об этом пишут азербайджанские СМИ.

24 августа арестован директор агентства «Туран» Мехман Алиев.

Следственный департамент Минналогов Азербайджана 16 августа начал широкомасштабный обыск в ИА «Туран».

До этого в агентстве прошел Налоговый аудит, выявивший налоговый долг в 37 тысяч манат. По утверждению налоговиков, ИА «Туран» скрывал свои доходы. В свою очередь ИА «Туран» заявило, что ничего незаконного оно не делало, а действия налоговиков направлены против агентства. Еще 7 августа 2017г. против ИА «Туран» было возбуждено уголовное дело.