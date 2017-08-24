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Тяжелоатлет Симон Мартиросян – чемпион Универсиады


Вице-чемпион Олимпиады Симон Мартиросян стал чемпионом Универсиады.

Как  передает Арменпресс, на Всемирной  универсиаде в  Тайпее в борьбу  вступили спортсмены весовой  категории 105 кг. Представитель Армении Симон Мартиросян в рывке одолел 180 кг. При второй и третьей попытке он не  поднял 192 кг. 

При первой  попытке в  точке он не одолел 22 кг. При второй  попытке он удержал 221 кг. Затем он потерпел неудаче при весе 233 кг. 

В двоеборье  Мартиросян набрал 401 кг и стал чемпионом игр.

Накануне вице-чемпионом Универсиады стал Андраник  Манукян.

Гимнаст Артур Товмасян победил в  упражнениях на  кольцах, а Сергей  Вартазарян завоевал бронзу  по таэквандо.

 



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