Тяжелоатлет Симон Мартиросян – чемпион Универсиады

Вице-чемпион Олимпиады Симон Мартиросян стал чемпионом Универсиады.

Как передает Арменпресс, на Всемирной универсиаде в Тайпее в борьбу вступили спортсмены весовой категории 105 кг. Представитель Армении Симон Мартиросян в рывке одолел 180 кг. При второй и третьей попытке он не поднял 192 кг.

При первой попытке в точке он не одолел 22 кг. При второй попытке он удержал 221 кг. Затем он потерпел неудаче при весе 233 кг.

В двоеборье Мартиросян набрал 401 кг и стал чемпионом игр.

Накануне вице-чемпионом Универсиады стал Андраник Манукян.

Гимнаст Артур Товмасян победил в упражнениях на кольцах, а Сергей Вартазарян завоевал бронзу по таэквандо.