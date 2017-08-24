Армянские  дипломаты  продолжают экспонировать армянскую продукцию на выставке в  Дамаске

Армянские дипломаты продолжают экспонировать на выставке в Дамаске армянскую продукцию, инвестиционную политику – вопреки бомбардировке выставочной территории 21 августа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице посольства РА в Twitter.

Во время бомбовых ударов на выставочной территории 21 августа армянские дипломаты не пострадали.

На открывшейся 20 августа выставке участвуют 43 страны, в том числе Россия, Иран, Китай, ряд компаний и посольств арабских, европейских и азиатских стран.

Павильон Армении представило посольство РА - в сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой и Сирийско-армянским Бизнес-советом.

В результате бомбежки погибло 6 человек.