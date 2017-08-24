Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

Армянские  дипломаты  продолжают экспонировать армянскую продукцию на выставке в  Дамаске


Армянские  дипломаты  продолжают экспонировать на выставке в  Дамаске армянскую продукцию, инвестиционную политику – вопреки  бомбардировке выставочной  территории 21 августа.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной  странице посольства РА  в  Twitter.

Во время бомбовых ударов на выставочной  территории 21 августа армянские  дипломаты  не  пострадали.

На открывшейся 20 августа выставке участвуют 43 страны, в  том числе Россия, Иран, Китай, ряд компаний и посольств  арабских, европейских и  азиатских стран. 

Павильон Армении представило посольство РА  - в сотрудничестве  с Торгово-промышленной  палатой  и Сирийско-армянским Бизнес-советом. 

 В  результате  бомбежки погибло 6 человек.

 

 



Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Ситуация Сирии"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации