В Армении началось строительство детского сада на 100 мест для детей военнослужащих ЮВО

На территории военного городка в г. Гюмри российской военной базы (РВБ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началось строительство дошкольного учреждения для детей военнослужащих РВБ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, двухэтажное здание, состоящее из двух модулей дошкольного учреждения, будет рассчитано на 100 мест. На площади более 2 тыс. кв. метров разместятся 5 групп всех возрастных категорий детей, столовая, спортивный зал, помещения для персонала. Помимо светлых, просторных спальных и игровых помещений строителями предусмотрены кабинеты для методиста, психолога, логопеда, преподавателя музыки, помещения для хозяйственных нужд.

Помимо строительства детского сада на территории военного городка, планируется облагораживание школьного двора игровыми и спортивными площадками, строительство стадиона и восстановление дорожного полотна.

К началу декабря текущего года планируется завершение ремонтно-восстановительных работ по переоборудованию школы и сдача детского сада в эксплуатацию.