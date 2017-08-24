Арташес Гегамян: Почему Сергей Марков извращает суть внешней политики России?

Итак, 23 августа 2017 г. в Сочи состоялись Армяно-Российские переговоры высокого уровня. Как уже сообщалось, главы двух государств-стратегических партнеров обсудили вопросы армяно-российских отношений и сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, обсудили также развивающиеся в рамках ЕАЭС и ОДКБ интеграционные процессы, обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, в том числе, по теме урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Предваряя начало переговоров, Президенты России и Армении обменялись приветствиями, в которых емко отражен высокий уровень и поступательное развитие стратегических союзнических отношений между нашими странами. Однако, к этим вопросам обратимся позднее, а сейчас вкратце проанализируем, что же было примечательного в СМИ накануне саммита Россия и Армения.

Так, буквально за несколько часов до начала переговоров Путин-Саргсян в азербайджанских СМИ анонсировали саммит устами скорее азербайджанского, чем российского политолога небезызвестного Сергея Маркова. Электронные СМИ trand.az, minval.az, news.day.az и другие с разницей в два-три часа опубликовали “особое мнение” С. Маркова относительно предстоящих армяно-российских переговоров, причем в качестве обязательного компонента всех публикаций значилось, что автор, то бишь Сергей Марков, является доверенным лицом Президента России, во всяком случае в понимании азербайджанских властей и подручных им СМИ. Что же вещало “доверенное лицо” Президента России. В статье под заглавием “Руководство Армении различными интригами пытается оказать давление на Россию – доверенное лицо президента РФ” С.Марков заявляет: “Руководство Армении пытается оказать давление на Россию, используя такого рода интриги, как сближение с Евросоюзом, США, с НАТО и в целом, с Западной коалицией … Совершая подобные шаги, руководство Армении пытается решить несколько задач: во-первых, воздействовать на Россию, чтобы Москва не оказывала давление на Ереван, не заставила вернуться за стол серьезных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию”. Прежде чем продолжить изложение других перлов политолога, раскроем всю опасность вышесказанного. Сегодняшние политические реалии таковы, что ни Европейский Союз, ни НАТО и в целом “Западная коалиция” не могут оказать какое-либо давление на Россию. Россия, как убедительно свидетельствует опыт последних лет, не поддается какому-либо воздействию с чьей бы стороны оно не исходило. А вот политолог Марков считает, что Армения, сотрудничая с этими центрами силы может оказать “ воздействие на Россию”. Дальше-больше, маразм крепчает. Политолог продолжает: “Руководство Армении прекрасно понимает, что Запад и в том числе ЕС, дает деньги не просто так, а под политическое сотрудничество. Поэтому, чем больше политического сотрудничества с ЕС, тем больше денег”. Видимо С. Марков совершенно не в курсе, что еще в 2013 году, в ноябре, на Вильнюсском Саммите программы “Восточное партнерство” Армения могла подписать Соглашение об Ассоциации и свободной торговле с ЕС, однако, Президент Армении Серж Азатович Саргсян еще 3 сентября 2013 года в Москве заявил о желании Армении присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Конечно, это решение Президента РА очень расстроило власти Азербайджана и их борзописцев. Зная о неизбежности разного рода политических спекуляций на эту тему, более того, предвидя и возможную истерику в связи с предстоящим осенью текущего года подписанием Арменией Соглашения о всеобщем и расширенном партнерстве с Евросоюзом, в марте т.г. Президент Армении Серж Саргсян по завершении переговоров по данному вопросу дал интервью Евроньюс. На вопрос (корреспондента о позиции России по возможному подписанию Арменией Соглашения об Ассоциации и свободной торговле с ЕС еще в 2013 году) – “Россия возражала против Соглашения об Ассоциации ЕС с Арменией, с Украиной. Пришлось ли Вам ослабить документ, чтобы он устраивал Россию?” Президент РА ответил: “С самого начала переговоров мы понимали, что мы можем иметь и соглашение об ассоциации с ЕС, и тесной интеграции с Евразийским экономическим союзом. Русские никогда не говорили нам, что мы не сможем подписать такое соглашение, Они сказали нам, вы можете, если хотите, но тогда вы должны будете платить за энергетические поставки цену, которую устанавливает мировой рынок”. Естественно, что честные ответы армянского руководства обескураживают разного рода политологов. Они в своих ангажированных псевдополитических изысках умалчивают об этом (в случае хоть маломальской подготовленности), а то и вовсе знать не знают. Что было в случае с нашим политологом, право не могу судить. Но на всякий случай в порядке информации приведу и другую выдержку из этого же интервью. На вопрос корреспондента Евроньюс “Сможет ли в будущем Евразийский экономический союз стать ровней Евросоюзу?”, последовал ответ Президента РА: “Я думаю, что пока слишком рано говорить о приближении к равному уровню. Лучше говорить о сотрудничестве между двумя этими блоками. Мы собственным примером показываем, что оно возможно”. Думается, что после этих слов налицо вся абсурдность вышеотмеченных доводов политолога С. Маркова. Видимо о возможности подобного рода спекуляций президенты наших стран прекрасно знают и вовсе не случайно, что в своем приветственном слове Президент России Владимир Путин дал исчерпывающую оценку отношениям России и Армении. “В этом году мы отмечаем хорошие даты в рамках нашего взаимодействия. Было 25 лет установлению дипломатических отношений, и через несколько дней, 29 августа, будет 20 лет со дня подписания договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве. За это время отношения между Арменией и Россией самым серьезным образом укрепились как между суверенными государствами. У нас поддерживается интенсивный политический диалог, идет сотрудничество на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений”. Такие вот дела, но беда в том, что именующий себя “доверенным лицом Президента РФ” обо всем этом и слыхом не слыхал. А может и слыхал, и ведал, но поделиться этой информацией не может, не этого от него ждут апшеронские властители.

Еще более безответственно звучат утверждения политолога С. Маркова относительно нагорно-карабахского урегулирования. “Совершая подобные шаги (о которых было отмечено выше – А.Г.), руководство Армении пытается решить несколько задач: во-первых, воздействовать на Россию, чтобы Москва не оказала давление на Ереван, не заставила вернуться за стол серьезных и содержательных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию. Ведь, известно, что руководство Армении не против переговоров, но оно против содержательных переговоров и хочет просто участвовать в переговорах ради переговоров”, - заявляет Марков. Что же это? Абсолютное неведение функций сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе и России, которые призваны содействовать сторонам в заключению мирного соглашения? Может отсутствие надлежащей информации о сути конфликта, дало основание политологу сделать такой вывод? Нет, мы имеем дело с безысходным положением, в котором оказалься Марков, который своими выводами по-просту выхолащивает суть внешней политики России. Что имеется в виду.

11 августа 2016 г. Президент России Владимир Путин дал интервью Агентству международной информации “Новости-Азербайджан” (novosti.az, АзерТАдж). Касаясь урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, Президент РФ заявил: “Стороны должны договориться сами, без давления извне, найти взаимоприемлемые решения; это наша твердая позиция”. По словам Путина, “мы полностью отдаем себе отчет в том, какая ответственность лежит на плечах руководства Азербайджана и Армении”, а “конечной целью урегулирования должны стать договоренность, при которой ни одна из сторон не была бы ни победителем, ни побежденным, уступки были бы взаимными, выгоды были бы взаимными, выгоды для каждой из сторон стали бы ясными для общественного мнения и в Азербайджане, и в Армении”. Президент России одновременно высказал озабоченность тем, что “порой приходится слышать о том, что Россия пытается монополизировать роботу, связанную с Нагорно-Карабахским урегулированием, отодвинуть в сторону других посредников … это заблуждение … это на самом деле трехсторонние саммиты по карабахской проблематике с участием президента России, а их всего было более двадцати, органично дополняют усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция”. Напоминая о позиции Президента России по данному вопросу, наш политолог может тешить себя мыслью, что о нем самом, как впавшем в “заблуждение” косвенно было упомянуто в интервью Владимира Владимировича агентству АзериТАдж. Ну прямо как в известной кинокомедии, когда один из героев, комментируя не совсем гигиеническую сцену поцелуя в не самое приглядное место генерала все-таки находит утешительные слова для своего собрата-неудачника – Теперь ты можешь гордиться, что целовался с генералом.

В своей предыдущей статье от 10 августа т.г. “Арташес Гегамян: Стратегический союз России и Армении – на века”, я выступил с предложением включить в повестку заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения (далее МПК), которое состоится в октябре-ноябре т.г. вопрос “О координации деятельности парламентариев России и Армении по выработке совместной политики с целью нейтрализации возможных издержек и уронов от информационной войны, ведущейся против наших стран”. Не скрою, что, в первую очередь, предполагалось развенчание подрывной деятельности разного рода неправительственных организаций, щедро финансируемых из-за бугра, которые специализируются на извращении сути внешней политики России, мишенью которых являются ЕАЭС и ОДКБ. Признаюсь, что прочитав интервью С. Маркова, организованно и масштабно тиражированное властями Азербайджана, пришлось по-новому взглянуть на отдельные положения о координации действий парламентариев наших стран. Очевидно, что не меньшую угрозу информационной безопасности наших стран, помимо отпетых русофобов, представляют персоны, которые либо в силу узости восприятия современных геополитических реалий, либо в силу своей ангажированности, рядясь в тогу патриотов России, своими высказываниями извращают суть внешней политики России. При этом их разного рода выступления, интервью и статьи выхолащивают принципиальные подходы руководства России по актуальным проблемам современного мира, как это имеет место быть с политологом, скромно соглашающимся представляться, как “доверенное лицо Президента РФ”, Сергеем Марковым. По этому хочу надеяться, что коллеги по МПК поддержат мое предложение по включению этого вопроса в повестку заседания МПК.

В заключение хотелось бы привести выдержку из приветствия Президента Армении Сержа Азатовича Саргсяна Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, 23 августа 2017 г. в г. Сочи: “Армяно-Российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международной и региональной площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах”. От себя хотелось бы повториться: стратегический союз России и Армении – на века.

P.S.1 Готовясь к предстоящему 30-му заседанию Межпарламентской комиссии, первый пункт повестки которой согласован с российской стороной (“Развитие взаимовыгодным интеграционных процессов в области экономики во исполнение Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Президента Армении С.А.Саргсяна Национальному Собранию Республики Армения”), я имел обстоятельную беседу с Генеральным директором Южно-Кавказской железной дороги Сергеем Геннадьевичем Валько. Профессионал высокого класса С.Валько очень обстоятельно разъяснил актуальные проблемы по обеспечению транспортной безопасности в плане железнодорожных и автотранспортных грузоперевозок. Ведь от обеспечения транспортной безопасности во многом зависит успех реализации взаимовыгодных экономических интеграционных процессов. Продолжая добрые традиции своих предшественников на этом посту, в частности, Виктора Ивановича Ребца, действующий генеральный директор Сергей Валько на конкретных примерах показал положительную динамику грузоперевозок после вхождения Армении в Евразийский экономический союз. К примеру, если в 2016 г. посредством морских грузоперевозок из порта “Кавказ” в порт “Поти” было перевезено 118 железнодорожных вагонов (без учета нефтеналивных грузов), то за 8 месяцев 2017 г. их число достигло 145, а прогноз на 2017 г. – 385 железнодорожных вагонов. Если в 2016 г. из порта “Поти” в порт “Кавказ” было перевезено 9 железнодорожных вагонов, то за 8 месяцев т.г. – 63 вагона, а прогноз на 2017 год – 172 вагона. Тенденция роста грузоперевозок сохранится и подтверждением этому официальная статистика. Так, согласно Национальной статистической службе РА на 21 августа 2017 г. (“Основные предварительные макроэкономические показатели, полученные по текущим оперативным сводкам, характеризующие социально-экономическое положение РА”) за январь-июль т.г. рост внешнеторгового оборота по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 126 %, при этом рост экспорта – 121,6 %, рост импорта – 128,5 %. Эта тенденция сохранится и в будущем, что актуализирует создание экономических условий для увеличения объемов грузовых перевозок железнодорожных транспортом. Однако, это тема другого анализа. Читатель может недоумевать: а причем тут Сергей Марков и его интервью? И он будет прав. Просто отдельные политологи как в России, так и в Армении, уже не приходится говорить об их азербайджанских и турецких собратьях по перу, своими надуманными, а зачастую провокационными статьями, уж больно отвлекают и политиков, и бизнесменов от решения насущных проблем экономики.

P.S.2 Чтобы не выглядеть очень жестоким, лишив политолога от дальнейших действий по наезженной колее, могу предложить более полезную для России, да и для Армении, Грузии и Азербайджана тоже, тему для исследования. Было бы здорово, если бы Сергей Александрович Марков, испытанный и доверенный друг Азербайджана (во всяком случае властей этой страны) начал бы политологическое исслидование, к примеру, на тему – Где искать в Азербайджане истоки международного терроризма? Эта тема весьма и весьма актуальна, если судить по публикациям в братской для Азербайджана турецкой прессе. Чтобы не быть голословным в своем предложении сошлюсь на статью Артура Приймака в “Независимой газете” от 16.08.2017 г. “Запад вынес борьбе Азербайджана с ИГ вотум недоверия”. Выдержку из статьи привожу без комментариев: “В Турции арестованы азербайджанцы – боевики запрещенного в РФ “Исламского государства” (ИГ). Жандармерия перехватила в селе Иманли на границе с Сирией пятерых террористов-смертников, трое из которых граждане Азербайджана …

Азербайджан как источник кадров для ИГ был упомянут в конце мая с.г. генеральным секретарем Европейского департамента безопасности и информации (DESI), комиссаром Международной комиссии по правам человека (IHRC) на Ближнем Востоке Хайсамом Абу Саидом. Абу Саид подчеркнул, что воюющие на стороне ИГ террористы из Азербайджана, действуя в составе интернациональных группировок, представляют угрозу, в частности, для Франции, Германии, Великобритании и Бельгии …

… Летом с.г. МВД Турции опубликовало документ, где говорится, что по подозрению в террористической деятельности из страны (Турции – А.Г.) были депортированы 252 гражданина Азербайджана, а еще 1677 запрещен въезд в турцию”. Вот вам и карты в руки, Сергей Марков.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

Сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по

сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и

Федерального Собрания Российской Федерации