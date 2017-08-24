В Израиле заявили, что не потерпят попытки Ирана создать в Сирии морские и авиабазы

Израиль не будет мириться с попытками Ирана по созданию в Сирии морских и авиационных военных баз. Об этом в четверг заявил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщает пресс-служба возглавляемой им партии "Наш дом - Израиль (НДИ).

"Речь идет о появлении в Сирии иранских морских и авиационных военных баз, о создании шиитских вооруженных формирований, в которые будут входить тысячи наемников, о производстве на территории Ливана высокоточного современного оружия, - отметил министр. - Государство Израиль не будет мириться с подобными попытками и ограничиваться ролью стороннего наблюдателя".





