В Боржомском лесу сгорело порядка 100 гектаров

В Боржоми-Харагаульском лесу сгорело примерно 100 гектаров, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе в эфире Первого канала общественного вещателя Грузии.

Пожар в лесу неподалеку от села Даба возник 20 августа, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Очень трудно сказать, сколько сгорело, но по нашим подсчетам — около 100 гектаров. Однако сложившаяся ситуация дает основания для оптимизма. В течение последних дней с 15:00 до 18:00 ветер усиливался и разжигал огонь, но если продолжится та ситуация, которая у нас есть на сегодняшний момент, я думаю, пожар будет локализован к завтрашнему дню", — сказал Алавидзе.

По его словам, в борьбе с огнем участвуют до 1,5 тысяч человек, 60 единиц техники.