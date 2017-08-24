Россия испытала в Сирии более 600 образцов оружия и военной техники

Россия испытала в Сирии более 600 образцов оружия и техники, в том числе новые авиационные средства поражения и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Все практически новые образцы, все новинки прошли через сирийский конфликт, чтобы иметь возможность посмотреть, какие реальные характеристики, как себя ведет вооружение. Свыше 600 образцов мы обкатали в сирийском конфликте", - сказал Борисов в четверг на пресс-конференции на форуме "Армия 2017"

По его словам, была испытана новая авиационная техника, новые средства поражения, РСЗО, защищенные автомобили, новая экипировка.

"От ряда образцов нам пришлось отказаться, потому что практика показала, что образцы не выдерживали тех требования, которые к ним предъявлялись", - сказал Борисов.

Он добавил, что на авиабазе Хмеймим в Сирии постоянно присутствуют представители промышленных предприятий, которые устраняют замечания или отмечают их.