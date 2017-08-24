Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание президенту Украины Петру Порошенко
Президент Армении Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Президенту Украины Петру Порошенко по случаю Дня независимости страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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