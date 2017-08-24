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США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн


Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко.

"У нас есть намерение усилить наше сотрудничество. Недавно мы утвердили поставку техники на $175 млн, включая специальное оборудование, которое усилит обороноспособность Украины", - сказал он.

"Если говорить о летальном вооружении, мы рассматриваем этот вопрос, - отметил Мэттис. - Я сейчас вернусь к себе и, исходя из того, что я увидел, буду информировать руководство страны о конкретных вещах, которые буду рекомендовать к осуществлению американской стороне", - сказал он.



 



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