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WikiLeaks опубликовал документы ЦРУ о слежке за другими спецслужбами США


Сайт WikiLeaks обнародовал новую партию секретных документов ЦРУ, в которых содержатся подробности проекта ExpressLane, предназначенного для отслеживания активности других американских спецслужб при помощи программы сбора биометрических данных, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Данный пакет документов входит в серию публикаций Vault 7.

Среди ведомств, попавших под наблюдение ЦРУ, оказались Агентство национальной безопасности (АНБ), Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследований (ФБР).

Отдел оперативной техники ЦРУ предоставляет ведомствам-партнерам по всему миру доступ к системе сбора биометрических данных. Встроенная в систему программа позволяет ЦРУ получить доступ к информации из других баз этих служб без их ведома. Процесс сбора данных замаскирован под обновление программы ЦРУ.

 

 

 



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