Французское радио назвало причины сокращения потока мигрантов в Европу

Французская радиостанция Europe1 считает, что главной причиной сокращения числа мигрантов, прибывающих из стран Африки в Европу, стала стабилизация обстановки в Ливии. Кроме того, по ее мнению, важную роль сыграла деятельность "бригады 48" — лояльной местным властям вооруженной группы, препятствующей отправке судов с беженцами из ливийского порта Сабрата, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ссылаясь на данные МВД Италии, Europe1 утверждает, что поток мигрантов из Африки в Европу сократился более чем на половину в сравнении с предыдущим годом. Так, в июле итальянское ведомство сообщило о 13,5 тысячах прибывших в страну мигрантов, тогда как в июле 2016 года эта цифра достигала 30,5 тысяч человек.

Радиостанция отмечает, что заметное снижение миграционного потока в Европу объясняется не только введенным для судов НПО ограничением на заход в территориальные воды Ливии, но и достигнутой в июле договоренности о прекращении огня в Ливии, которая способствовала "стабилизации политической ситуации" в стране.