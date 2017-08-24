В Италии вспоминают жертв прошлогоднего землетрясения

Италия в четверг отмечает первую годовщину трагических событий, связанных с разрушительным землетрясением, которое произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа 2016 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Первый подземный толчок магнитудой 6,0 был тогда зафиксирован в 03.36 (04.36 мск). Эпицентр землетрясения находился в столичной области Лацио в районе города Аккумоли, который был почти полностью разрушен. За первым толчком последовала целая серия колебаний земной поверхности, которые привели к новым разрушениям и жертвам в трех итальянских областях — Лацио, Умбрии и Марке. Жертвами этого стихийного бедствия стали 299 человек, несколько сотен получили ранения, более 4,5 тысяч лишились крыши над головой. По официальным оценкам, ущерб от землетрясения составил около 4 млрд евро.

Траурные мероприятия в память о погибших начались минувшей ночью в городе Аматриче, который стал главным символом этой трагедии. Ровно в 03.36 колокол местной церкви стал отбивать 239 ударов по числу жителей этого города, погибших в результате землетрясения.

Сотни людей собрались на стадионе Аматриче, чтобы почтить память жертв трагедии. В полной тишине были зачитаны имена всех погибших, а затем состоялось траурное шествие с зажженными факелами и свечами и был открыт мраморный монумент жертвам.