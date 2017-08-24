Президент Армении Серж Саргсян принимал участие в церемонии прощания с известным армянским писателем, публицистом Перчем Зейтунцяном

В ереванском Доме камерной музыки 24 августа прошла церемония прощания с известным армянским писателем, публицистом Перчем Зейтунцяном.

Как передает «Арменпресс», на церемонии присутствовал президент Армении Серж Саргсян. Он выразил соболезнования семье покойного.

Среди присутствующих были высокопоставленные должностные лица, многочисленные граждане.

Министр культуры Армении Армен Амирян, который сопровождал президента Армении Сержа Саргсяна в беседе с журналистами отметил, что произведения Перча Зейтунцяна всегда будут учить поколения. «Наша потеря очень большая, но мы должны утешать себя тем, что он оставил нам большое и неоценимое литературное наследие», - заявил Амирян.

Гроб с телом Перча Зейтунцяна под аплодисменты был доставлен в Городской пантеон Еревана, где его и похоронят.

Для организации последнего прощания с писателем создана правительственная комиссия во главе с министром культуры Армении Арменом Амиряном.

Перч Зейтунтян скончался утром 21 августа после продолжительной болезни.

Перч Зейтунцян родился в 1938 году в египетской Александрии. В 1948 году он репатриировал в Армению. В 1963 году Зейтунцян окончил Пятигорский институт иностранных языков, после чего проучился на высших сценарных курсах в Москве (1963-1964 гг.). В 1965-1968 гг. был редактором на киностудии «Арменфильм», а 1965-1975 гг. - главным редактором студии телефильмов «Ереван». В 1975-1986 гг. Зейтунцян проработал секретарем Союза писателей Армении. А в 1991-1992 гг. он занимал должность министра культуры Армении.

Первая книга Зейтунцяна была опубликована в 1956 году. Он – автор 12 пьес, которые были поставлены на разных театральных сценах Еревана. Его книги переведены на 11 языков.

Зейтунцян - лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств, почетный член Римской академии искусств и наук «Тиберина», награжден многочисленными медалями, наградами. Он был почетным гражданином Еревана.