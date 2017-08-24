Погибший лес: фото последствий пожара в Боржоми

Выжженную землю и обугленные пни оставил после себя крупный лесной пожар в Боржоми. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, какой ущерб нанес лесной пожар.

Пожар в лесу близ села Даба, расположенном неподалеку от города Боржоми, начался 20 августа. К настоящему времени огонь уничтожил десятки гектаров уникального леса. Пятые сутки на месте бедствия работают пожарные, ликвидируя очаги огня.

Тушение лесного пожара с самого его начала осложняли сложный горный рельеф, сухая жаркая погода и ветер. Соседние страны — Азербайджан, Армения, Беларусь и Турция, пришли на помощь Грузии, направив в страну технику и людей для тушения лесного пожара.