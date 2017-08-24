Турецкие спецназовцы начали поход против криптоармян: «Акос»

76-летняя жительница села Хазго губернии Диарбекир в Турции рассказала, что турецкие спецназовцы, пдозревая в ней этническую армянку, начали ее прессовать. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Акос».

76-летняя жительница курдского села Хазго губернии Диарбекир Сание Эктин рассказала своей внучке, что к ним домой пришли турецкие спецназовцы в гражданской одежде и начали говорить на армянском языке.

Увидев у нее в доме библию, сказал ей на армянском языке: «Если ты армянка, не надо скрывать это, скажи нам честно».

В селе Хазго губернии Диарбекир проживают, в основном, курды, поддерживающие борющуюся за независимость курдов Рабочую партию урдистана (РКК), по этой причине село находится под неусыпным надзором особистов.

В беседе с «Акос» внучка Сание Эктин Джейлан Акча рассказала, что ее бабушка – мусульманка, а в молодые годы она принимала участие в курдком движении.

В основном, подозрения полиции возбудило наличие в доме библии.