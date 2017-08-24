Правительство Армении предпринимает с частным сектором совместные шаги по внедрению на территории заповедника «Хосровский лес» систем связи и мониторинга. Как передает «Арменпресс», об этом сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян после заседания правительства Армении в беседе с журналистами.

По его словам, свою отрицательную роль во время организации тушения пожара сыграло отсутствие телефонной связи.

Министр ЧС Армении Давид Торосян, говоря о тушении пожара, сказал, что сразу через несколько часов после возникновения пожара МЧС организовало цифровую связь, однако, ее хватило только на силы МЧС Армении.

«По поручению президента и премьер-министр Армении в этом направлении ведутся переговоры с операторами связи, надеемся, чтп вопрос будет вскоре решен»,- сказал министр ЧС Армении Давид Торосян.

Как сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян, сейчас избираются такие участки заповедника, где будут установлены станции, идет работа и по установлению солнечных панелей для обеспечения их электроэнергией. «Надеемя, что за 20 дней достигнем совместных решений. На территории заповедника «Хосровский лес» будут внедрены системы связи и мониторинга – для борьбы с браконьерством. Финансированиее программы – за счет частных инвестиций и грантов»,- сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян.

Как сообщалось ранее, Из общей территории заповедника «Хосровский лес» в 1600 гектаров оказалось повреждено 250 гектаров. «Есть отдельные островки, где ущерб не столь велик: это позволило представителям фауны найти здесьубежище. Размер ушерба будет уточнен после сопоставления данных из нескольких источников. Уверяем, что не будем скрывать ничего, такой проблемы нет»,- сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян после заседания правительства Армении в беседе с журналистами.

Как сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян, режим охраны заповедника не позволяет никакого вмешательства или искусственного выращивания растений.

Как сообщалось ранее, работа по тушению остаточных очагов пожара в заповеднике «Хосровский лес» продолжается. По положению на 07:10 24-го августа эти работы возобновились. Проводились работы по тушению 100 дымящихся очагов.

По положению на 23-е августа, работа проводилась на 2 участках. В результате разведки, проведенной на территории в 1500 кв м, было обнаружено около 200 источников задымления. В работах по тушению остаточных очагов принимали участие 51 спасатель и 19 сотрудников лесничества. На территории заповедника «Хосровский лес» установлено круглосуточное дежурство.

Как сообщалось ранее, работа по тушению остаточных очагов пожара в заповеднике «Хосровский лес» продолжается. По положению на 09.00 23-го августа в этих работах принимали участие 45 спасателей и 34 сотрудников лесничества, 4 сотрудника полиции Армении. Проводились работы по тушению 100 дымящихся очагов.

Накануне, 22-го августа, в районе 19.30, был произведен облет территории заповедника на вертолете ВВС МО Армении. Все обнаруженные 100 источников задымления были потушены.

Ранее сообщалось, что в работы по тушению огня подключены природоохранные и Вооруженные силы, местное население. Работу осуществлял также российский противопожарный самолет Ил-76, который создавал пояса безопасности и влажную атмосферу с целью исключения возможности повторного возгорания.

Отметим, самолет Ил-76 МЧС России утром 15 августа начал полеты для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении. Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Российский самолет отправляется на заправку на аэродром «Эребуни» в Ереване.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.