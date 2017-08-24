На территории заповедника «Хосровский лес» повреждено 250 гектаров: режим охраны заповедника не позволяет никакого вмешательства

Из общей территории заповедника «Хосровский лес» в 1600 гектаров оказалось повреждено 250 гектаров. «Есть отдельные островки, где ущерб не столь велик: это позволило представителям фауны найти здесьубежище. Размер ушерба будет уточнен после сопоставления данных из нескольких источников. Уверяем, что не будем скрывать ничего, такой проблемы нет»,- сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян после заседания правительства Армении в беседе с журналистами.

Как передает «Арменпресс» с его слов, он и хотят дать публичные оценки произощедшего, чтобы восстановительные работы в дальнейшем носили эффективный характер.

Как сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян, режим охраны заповедника не позволяет никакого вмешательства или искусственного выращивания растений.

«Здесь действует жесткий заповедный режим. Мы обсудим план управления заповедником, в котором есть решения, в том числе, по дополнительному выделению земель заповеднику и применению иного режима, однако непосредственно в заповеднике не разрешено любое вмешательство, чего и не будет»,- сказал министр по охране природы Армении Арцвик Минасян.

По его словам, все виды работ будут поставлены на общественное обсуждение, чтобы и общество, и экологи знали о ходе работ.

Министр ЧС Армении Давид Торосян, говоря о тушении пожара и о поощрении тех, кто принимал в нем участие, сказал, что пока в этом направлении шагов не предпринято.

«Мы наградим участников пожаротушения к 4-му сентября – Дню МЧС»,-сказал министр ЧС Армении Давид Торосян.

В то же время, он сообщил, что на операции российского самолета «ИЛ-76» средств из бюджета не выделялось: это была помощь, оказанная РФ.

Как сообщалось ранее, работа по тушению остаточных очагов пожара в заповеднике «Хосровский лес» продолжается. По положению на 07:10 24-го августа эти работы возобновились. Проводились работы по тушению 100 дымящихся очагов.

По положению на 23-е августа, работа проводилась на 2 участках. В результате разведки, проведенной на территории в 1500 кв м, было обнаружено около 200 источников задымления. В работах по тушению остаточных очагов принимали участие 51 спасатель и 19 сотрудников лесничества. На территории заповедника «Хосровский лес» установлено круглосуточное дежурство.

Как сообщалось ранее, работа по тушению остаточных очагов пожара в заповеднике «Хосровский лес» продолжается. По положению на 09.00 23-го августа в этих работах принимали участие 45 спасателей и 34 сотрудников лесничества, 4 сотрудника полиции Армении. Проводились работы по тушению 100 дымящихся очагов.

Накануне, 22-го августа, в районе 19.30, был произведен облет территории заповедника на вертолете ВВС МО Армении. Все обнаруженные 100 источников задымления были потушены.

Ранее сообщалось, что в работы по тушению огня подключены природоохранные и Вооруженные силы, местное население. Работу осуществлял также российский противопожарный самолет Ил-76, который создавал пояса безопасности и влажную атмосферу с целью исключения возможности повторного возгорания.

Отметим, самолет Ил-76 МЧС России утром 15 августа начал полеты для тушения крупного пожара на территории государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении. Российский самолет Ил-76 способен за один раз сбросить на очаг пожара 42 тонны воды, а также создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв. метров. Он считается одним из крупнейших противопожарных самолетов в мире. Российский самолет отправляется на заправку на аэродром «Эребуни» в Ереване.

Напомним, 12 августа, в 12:30 по ереванскому времени, в Спасательную службу министерства по чрезвычайным ситуациям Армении поступило сообщение о том, что на территории государственного заповедника «Хосровский лес» вспыхнул пожар, который в последующие дни стремительно распространялся. В работы по тушению огня были подключены природоохранные и Вооруженные силы, сотрудники полиции, представители государственных организаций и частных компаний, местное население. Днем 13 августа к тушению пожара был подключен военный вертолет Минобороны РА, а глава МЧС Армении Давид Тоноян обратился к российскому коллеге Владимиру Пучкову с просьбой об оказании содействия и предоставлении специального самолета для участия в работах по тушению пожара.

Ранее глава МЧС Армении сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последнюю четверть века. А министр охраны природы РА Арцвик Минасян заявил, что пожар, охвативший территорию государственного заповедника «Хосровский лес» в Армении, распространялся стремительно, и оперативные действия оказались безрезультатными как ввиду характеристик самой местности, так и исходя из климатических особенностей. «Пожар охватил значительную часть заповедника, что в экологическом плане считается чрезвычайно большим ущербом. Ущерб нанесен как флоре, столетним деревьям, так и животному миру», – заявил министр.