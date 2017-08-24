Узбекистан попросил арестовать недвижимость Гульнары Каримовой в России

Генеральная прокуратура Узбекистана просит российские власти арестовать недвижимость дочери первого президента этого государства Ислама Каримова - Гульнары Каримовой. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в четверг.

"В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой, в котором содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

В нем говорится, что запрос находится на рассмотрении. "По сообщению узбекской стороны информация, содержащаяся в данном запросе, является конфиденциальной", - добавили в пресс-службе.