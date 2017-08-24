Президенты Армении и Туркменистана обсудили вопрос открытия прямого авиасообщения

23-24 августа 2017 года по приглашению президента Республики Армения Сержа Саргсяна состоялся официальный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Армения.

Встреча на высшем уровне, ставшая продолжением высокого политического диалога, проходила в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном.

В ходе встречи президент Армении Серж Саргсян и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопрос открытия прямого авиасообщения между столицами двух стран.

«В этом плане мы готовы предоставить нашим туркменским друзьям в рамках проводимой Арменией политики «открытого неба» предусмотренные этой политикой льготы», - заявил президент Армении Серж Саргсян. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами после встречи.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании экономического сотрудничества и реализации имеющегося в данной области потенциала. С этой целью они будут оказывать максимальное содействие увеличению объёмов торгового оборота, развитию взаимодействия в области энергетики, транспорта и коммуникаций, сельского хозяйства, в ювелирной, лёгкой и обрабатывающей промышленности, а также в инновационной и в ряде других сфер.Стороны будут способствовать совершенствованию механизма взаимодействия и стимулирования прямых связей между хозяйствующими субъектами двух стран.Республика Армения и Туркменистан подтверждают готовность к совместной разработке проектов в сфере транспорта и туризма, выступают за установление регулярного прямого воздушного сообщения между двумя государствами.Президенты отметили важность выполнения задач, поставленных перед соответствующими национальными частями Межправительственной армяно-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству. Высказались за активизацию её работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического сотрудничества, а также за расширение её деятельности на другие области, представляющие взаимный интерес. В целях реализации инициатив на указанных направлениях достигнута договорённость о проведении 9-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Ашхабаде в первом полугодии 2018 года.Стороны убеждены, что туризм является важным средством, стимулирующим взаимопознание, а также культурное, экономическое и гуманитарное сотрудничество между двумя странами, и согласны проработать пути активизации двустороннего взаимодействия в этой области и изучить возможности с целью создания наиболее благоприятных условий для туристов и деловых людей, особенно в части, касающейся совершенствования нормативно-правовой базы, которая регулирует поездки граждан с туристическими и деловыми целями.Главы государств отметили обоюдную заинтересованность в развитии отношений в гуманитарной сфере, в расширении прямых контактов между организациями и деятелями культуры и искусства, исследовательскими центрами, учреждениями здравоохранения, учебными заведениями и другими организациями культурно-гуманитарной сферы. В этих целях Армения и Туркменистан намерены содействовать расширению возможностей и форм прямого общения между высшими учебными, научно-исследовательскими и академическими заведениями, а также студентами, аспирантами и преподавателями.Стороны высказались в пользу проектов по интенсификации практического диалога в области культуры, в том числе и по линии сохранения армянского исторического наследия в Туркменистане и туркменского на территории Армении, соответственно.Президенты подтвердили готовность к взаимному проведению в Республике Армения и Туркменистане национальных выставок, бизнес-форумов и иных мероприятий с участием представителей деловых кругов двух государств.Главы государств выразили удовлетворение подписанием в ходе визита ряда документов, которые призваны содействовать укреплению договорно-правовой базы армяно-туркменских отношений. Признавая важность ее дальнейшего расширения, соответствующим министерствам и ведомствам поручено активизировать работу над двусторонними соглашениями и договорами, призванными придать новый импульс конкретным шагам сотрудничества в различных сферах.