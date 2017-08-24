Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО

Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины состоялся в четверг в центре Киева. Впервые в нем приняли участие военнослужащие стран НАТО, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего по по главной улице столицы - Крещатику маршем прошли около 4,5 тыс. военнослужащих, из которых более 230 человек - представители стран Североатлантического альянса, еще более тысячи - участники силовой операции в Донбассе.

По приглашению Украины в Киев также прибыли министры обороны и делегации девяти стран - США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии.

Выступая перед собравшимися, президент Порошенко в очередной раз объявил, что Киев неукоснительно идет по пути интеграции в ЕС и НАТО. "Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый занавес", - сказал он, имея в виду внедрение безвизового режима со странами ЕС.