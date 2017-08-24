Президент Армении Серж Саргсян подтвердил позицию Армении по мирному урегулированию карабахского конфликта

23-24 августа 2017 года по приглашению Президента Республики Армения Сержа Саргсяна состоялся официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Армения.

Встреча на высшем уровне, ставшая продолжением высокого политического диалога, проходила в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Туркменистаном.

В ходе встречи президент Армении Серж Саргсян представил позицию Армении по мирному урегулированию карабахского конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после встречи сказал президент Армении Серж Саргсян.

«В ходе переговоров я еще раз подтвердил позицию Армении по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта, на основе принципов, основанных на нормах международного права, устава ООН, частности, на принципах непроменения силы и угрозы применения силы, а также территориальной целостности государств и права самоопределения народов»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он также добавил, что единственный путь для предупреждения эскалации конфликта, стабилизации ситуации и обеспечения посреднической миссии единственно облаченного международным мандатам формата – Минской группы ОБСЕ, является важность осуществления договоренностей, достигнутых благодаря усииям стран-сопредседателей в формате Минской группы ОБСЕ.